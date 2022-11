UBS belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 125 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die Berichtssaison im Chemiesektor habe im Durchschnitt die Erwartungen beim operativen Gewinn übertroffen, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen der Konjunktur- und Gaspreisrisiken schreibe der Markt dies aber nicht einfach so fort, wie der zuletzt gesunkene Konsens zeige. Bei dem defensiven, konsumabhängigen Unternehmen Symrise seien sie aber leicht gestiegen./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2022 / 20:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2022 / 20:31 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.