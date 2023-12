UBS belässt Swiss Re auf 'Sell' - Ziel 85 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re nach einem Kapitalmarkttag auf "Sell" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Das dort ausgegebene Ziel für den Nettogewinn des Rückversicherers 2024 liege deutlich unter seiner Schätzung, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Fokus der Investoren richte sich nun auf den Aufbau der Reserven./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2023 / 07:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2023 / 07:27 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.