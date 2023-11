UBS belässt Swiss Re auf 'Sell' - Ziel 82 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Der Rückversicherer habe mit starken Margen aufgewartet, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer ersten Reaktion am Freitag. Dem stünden allerdings niedrige Volumina gegenüber. Unter dem Strich stünden die Schadensfälle auf dem US-Markt wohl weiterhin höheren Schätzungen entgegen./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2023 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2023 / 07:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.