UBS belässt Stellantis auf 'Buy' - Ziel 20,50 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Stellantis nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Als auf ganzer Breite solide bezeichnete Analyst Patrick Hummel diese in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Auswirkungen von Streiks beim Automobilhersteller hätten sich in Grenzen gehalten. In der Telefonkonferenz dürften sich die Fragen auf die Modellpalette und Preise sowie auf die finanziellen Folgen von Abkommen mit der US-Gewerkschaft UAW richten./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2023 / 07:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2023 / 07:48 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.