UBS belässt Siemens Healthineers auf 'Neutral' - Ziel 59 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Medizintechnikhersteller habe mit den bereinigten Gewinnen die Konsensschätzungen verfehlt, schrieb Analyst Graham Doyle am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der Umsatzausblick auf Konzernebene sei zwar bestätigt worden, doch die Ziele für zwei Sparten seien gesenkt worden, was durch höhere Erwartungen an die Corona-Antigen-Schnelltests der Diagnostiksparte kompensiert worden sei./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2022 / 06:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2022 / 06:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.