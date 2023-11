UBS belässt Siemens Energy auf 'Neutral' - Ziel 10,30 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,30 Euro belassen. Analystin Supriya Subramanian bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf Medienberichte, wonach im Ringen um Staatsgarantien für den kriselnden Energietechnikkonzern die Einzelheiten geklärt sind. Die hohen Verluste bei der Tochter Siemens-Gamesa im Zusammenhang mit den Problemen bei der Turbinenqualität zählten indes weiterhin zu den Hauptrisiken für Siemens Energy. Das Unternehmen könnte verschiedene Optionen zur Stützung der Bilanz in Betracht ziehen. Dazu zählten eine Kapitalerhöhung, der Verkauf von Vermögenswerten oder Investitionskürzungen./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2023 / 12:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2023 / 12:47 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.