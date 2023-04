UBS belässt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 25 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Nachdem mit dem Abschluss einer Kapitalerhöhung die Übernahme der Windturbinentochter Siemens Gasmesa vollzogen sei, richte sich bei dem Energiekonzern der Fokus wieder auf die Fundamentaldaten, schrieb Analystin Supriya Subramanian in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das bestätigte Kursziel ergebe sich aus der Kompensation des Verwässerungseffekts durch höhere Schätzungen für die kommenden Jahre sowie den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum. Siemens Energy sei gut positioniert, um von strukturellen Trends der Energiewende zu profitieren, und habe zudem Selbsthilfepotenzial für eine Trendwende bei den Margen im Windenergiebereich./gl/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2023 / 14:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2023 / 14:01 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.