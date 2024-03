UBS belässt Shell auf 'Neutral' - Ziel 2600 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell nach der Bekanntgabe neuer CO2-Reduktionsziele auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2600 Pence belassen. Die Ziele erschienen erreichbar, schrieb Analyst Joshua Stone in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Experte verwies auf die bereits erzielten Fortschritte sowie die geplanten Veräußerungen von Tochtergesellschaften des Öl- und Gasmultis in Singapur und Pakistan./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 09:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2024 / 09:25 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.