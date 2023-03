UBS belässt Shell auf 'Buy' - Ziel 2750 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Shell nach dem jährlichen Unternehmens-Update zum Thema Nachhaltigkeit (ESG) auf "Buy" mit einem Kursziel von 2750 Pence belassen. Der Ölkonzern sei zwar bei seinen Schadstoffemissionszielen geblieben, schrieb Analyst Henri Patricot in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sei aber mit Blick auf die Ziele für 2030, die zu den ehrgeizigsten in der Branche zählten, dank der jüngsten Fortschritte auf einem guten Weg./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2023 / 23:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2023 / 23:52 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.