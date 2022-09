UBS belässt Shell auf 'Buy' - Ziel 2650 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell mit Blick auf einen Wechsel an der Spitze des Ölriesen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2650 Pence belassen. Der Wechsel von Ben van Beurden zu Wael Sawan als Chef sei keine große Überraschung, schrieb Analyst Henri Patricot in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Van Beurden habe neun Jahre an der Spitze von Shell gestanden und es habe vor kurzem bereits Medienberichte über seinen Rücktritt gegeben. Sawan sei intern der wahrscheinlichste Kandidat für die Nachfolge gewesen./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2022 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2022 / 06:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.