UBS belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 110 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analyst Jo Walton sieht weiterhin Gelegenheiten für längerfristige Verbesserungen der operativen Margen, da der Treiber für das Wachstum nicht mehr ausschließlich das Mittel Dupixent sein werde, sondern auch Altuviiio und Beyfortus, schrieb er in einer am Montag vorliegenden zweiten Einschätzung zu den jüngsten Quartalszahlen. Er senkte seine Gewinnerwartungen für 2024 bis 2028 im Schnitt nur leicht. Sanofi biete nach Novo Nordisk und Astrazeneca unter den großen europäischen Pharmakonzernen die dritthöchsten Wachstumsrate in der Zeit von 2023 bis 2028, sei aber unter den von ihm beobachteten Werten jener mit der drittschwächsten Bewertung bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,9 für 2024./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2024 / 01:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2024 / 01:25 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.