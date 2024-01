UBS belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 110 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi vor den am 1. Februar erwarteten Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Er rechne wechselkursbereinigt mit einem etwa 12-prozentigem Umsatzplus des Pharmakonzerns im vierten Quartal, schrieb Analyst Jo Walton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Vergleichswerte aus dem Vorjahr seien recht leicht zu übertreffen, ergänzte er. Zudem geht er von einer Margenverbesserung aus und erinnerte daran, dass Sanofi bereits zum Ergebnis je Aktie 2024 Aussagen gemacht hatte./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2024 / 18:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2024 / 18:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.