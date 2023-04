UBS belässt STMicro auf 'Neutral' - Ziel 44 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "STMicroelectronics":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Mit Blick auf die anstehenden Ergebnisse aus der europäischen Halbleiterbranche richte sich der Fokus der Investoren auf die Lagerbestände, die Preise und die Bestellungen, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Hersteller von Komponenten für den Automobilbau und die Industrie, also etwa STMicro und Infineon, dürften starke Zahlen abliefern./bek/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2023 / 15:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2023 / 15:17 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.