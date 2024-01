UBS belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 168 Euro

Finanztrends Video zu SAP SE



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 168 Euro belassen. Die Umsätze im Abo-Cloudgeschäft lägen unter der Konsensprognose, schrieb Analyst Michael Briest in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Hier habe es Gegenwind von den Wechselkursen gegeben. Das Ziel des Software-Entwicklers für den freien Mittelzufluss (Free Cashflow) im laufenden Jahr liege unter der Markterwartung, hier schlügen sich Kosten für eine Restrukturierung nieder. Alles in allem sei das vierte Quartal aber "sehr solide" verlaufen und das Wachstum des Auftragsbestands sei bemerkenswert./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2024 / 01:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2024 / 01:43 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.