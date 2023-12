UBS belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 168 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 168 Euro belassen. Der Softwarekonzern halte am 18. Dezember eine Web-Konferenz ab wegen geplanter Änderungen an der Berichterstattung, die ab dem ersten Quartal 2024 greifen sollen, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anleger rechneten hauptsächlich damit, dass aktienbasierte Vergütungen (SBC) künftig als Teil der regulären Ausgaben behandelt werden sollen. Dies werde Auswirkungen auf die Gewinnentwicklung haben./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2023 / 20:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2023 / 20:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.