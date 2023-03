UBS belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 120 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP nach einer hausinternen Technologiekonferenz und einem Auftritt des Managements auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die geplante Trennung von der US-Martkforschungstochter Qualtrics passe zu einer umfassenderen Fokussierung auf das Kerngeschäft, urteilten die Analysten um Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erlöse dürften die Schuldentilgung und möglicherweise weitere Aktienrückkäufe sowie kleinere Übernahmen erleichtern - größere Deals schließe das Management des Softwarekonzerns aber auch nicht völlig aus./tav/la Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2023 / 22:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.