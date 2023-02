UBS belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 120 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP angesichts des angekündigten Rückzugs von Hasso Plattner aus dem Aufsichtsrat auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Nach 21 Jahren an der Aufsichtsratsspitze werde sich der Mitgründer zurückziehen, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Abgang sei für die SAP-Mitarbeiter eine große Umstellung. Investoren dürften es begrüßen, dass mit Punit Renjen eine unabhängige Person nachrücken soll./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2023 / 07:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2023 / 07:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.