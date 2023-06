UBS belässt Rolls-Royce auf 'Buy' - Ziel 200 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Pence belassen. Damit die Investoren ihr Vertrauen in den Triebwerksbauer behalten, sollte es zur Vorlage des Halbjahresberichts Anfang August keine schlechten Nachrichten geben, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Entscheidend seien Aussagen zum Barmittelfluss sowie zu den Flugstunden, die laut dem Experten nur maximal 85 Prozent des 2019-er Niveaus in den ersten sechs Monaten erreicht haben dürften. Hinweise, dass die Konzernziele in Gefahr seien, dürften sehr viel Aufmerksamkeit bekommen./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2023 / 21:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 21:32 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.