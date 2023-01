UBS belässt Roche auf 'Neutral' - Ziel 315 Franken

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 315 Franken belassen. Dass der Pharmakonzern in der Phase-III-Studie IMbrave050 mit einer Kombination aus Tecentriq (Atezolizumab) und Avastin (Bevacizumab) gegen Leberzellkrebs die eigenen Ziele erreicht hat, sei zwar klinisch interessant, kommerziell aber weniger bedeutsam, schrieb Analyst Michael Leuchten am Donnerstag in einer ersten Reaktion./gl/knd/ Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2023 / 09:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2023 / 09:32 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.