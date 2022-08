UBS belässt Rio Tinto auf 'Neutral' - Ziel 4300 Pence

Finanztrends Video zu Rio Tinto Plc



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rio Tinto nach der von der Tochter Turquoise Hill (TRQ) abgewiesenen Übernahmeofferte auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4300 Pence belassen. Analyst Myles Allsop sieht laut einer am Dienstag vorliegenden Studie unter anderem die Chance, dass in den nächsten zwölf Monaten nun mehr Barmittel an die Aktionäre ausgeschüttet werden könnten, falls Rio TRQ nicht mehr vollständig übernehmen wolle./ck Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2022 / 11:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2022 / 11:11 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.