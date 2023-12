UBS belässt Richemont auf 'Buy' - Ziel 140 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Cie Financiere Richemont":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Franken belassen. Analystin Zuzanna Pusz bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie darauf, dass der Luxusgüterhersteller einen Vertrag zum geplanten Verkauf eines Teils des Online-Mode- und Accessoires-Geschäfts Yoox Net-A-Porter (YNAP) an den kriselnden britischen Online-Luxushändler Farfetch zurückgezogen hatte. Damit bestätigt sich der Expertin zufolge, was bereits seit einiger Zeit bekannt sei: Richemont habe keine Pläne, Farfetch Kapital zuzuführen, nur um das YNAP-Geschäft zu retten. Nun müssten die Schweizer die Optionen für YNAP neu bewerten, was für Richemont weitere Unsicherheit bedeute./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2023 / 19:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2023 / 19:28 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.