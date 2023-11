UBS belässt Rheinmetall auf 'Neutral' - Ziel 233 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall nach einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 233 Euro belassen. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer habe positiv überrascht, indem er sich so optimistisch wie nie zuvor geäußert habe, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insgesamt hätten die positiven Cashflow-Prognosen den Ausschlag gegeben. Sollten diese vollständig eingepreist werden, würden die Aktien immer noch mit einem Abschlag gegenüber anderen Papieren aus der Rüstungsbranche gehandelt. Die Markterwartungen für das operative Ergebnis (Ebit) könnten nun um mehr als zehn Prozent steigen./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2023 / 12:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2023 / 12:58 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.