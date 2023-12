UBS belässt Renault auf 'Sell' - Ziel 31 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Renault auf "Sell" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Auch nach dem Verkauf von Nissan-Anteilen an die Japaner bleibe es bei einer 15-prozentigen Überkreuz-Beteiligung der beiden Autobauer, schrieb Analyst David Lesne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für die Franzosen ergebe sich aus dem Schritt, mit dem sie die Rückkehr zu einer Unternehmensbonität im Investmentbereich - also oberhalb einer spekulativen Anlage - beschleunigen könnten, ein Veräußerungsverlust von 1,5 Milliarden Euro./gl/men Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2023 / 08:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2023 / 08:29 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.