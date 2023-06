UBS belässt Renault auf 'Neutral' - Ziel 39 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Investorenveranstaltung des Autobauers zu seiner Sportwagenmarke Alpine habe gezeigt, dass das Management an einer Verbesserung des Markenprofils arbeite, schrieb Analyst David Lesne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die finanziellen Ziele für Alpine erschienen für 2026 noch glaubwürdig, für 2030 aber ambitioniert. Lesne geht weiter davon aus, dass die Marke kurz- bis mittelfristig kein wichtiger Kurstreiber für die Aktie werden wird./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2023 / 22:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2023 / 22:39 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.