UBS belässt Reckitt auf 'Buy' - Ziel 7500 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Reckitt auf "Buy" mit einem Kursziel von 7500 Pence belassen. Analyst Guillaume Delmas fragt in einer am Dienstag vorliegenden Studie, ob die Aktie des Konsumgüterherstellers eine Wertfalle ist oder eine rasche zehnprozentige Erholung bevorsteht. Dabei verwies er auf den Kursverlust von 13 Prozent in den vergangenen drei Monaten sowie auf die im Sektor- und US-Wettbewerber-Vergleich unterdurchschnittliche Kursentwicklung. Er erwartet einige positive Treiber in den kommenden sechs Monaten./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2023 / 21:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2023 / 21:05 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.