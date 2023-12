UBS belässt RTL auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RTL Group angesichts des Verkaufs von TV-Sendern in den Niederlanden auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Sender machten 2023 wohl neun Prozent des Konzernumsatzes und 14 Prozent des operativen Ergebnisses aus, schrieb Analyst Adam Berlin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Schritt sollte von Anlegern positiv aufgenommen werden, da sich damit ein höherer Aktionärswert herauskristallisiere. Der in der Transaktion implizierte Bewertungsmaßstab sei deutlich höher als jener auf Konzernebene./tih/men Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2023 / 12:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2023 / 12:56 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.