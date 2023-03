UBS belässt Prudential auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prudential auf "Buy" belassen. Im laufenden Jahr dürfte sich das Interesse auf die Richtung und das Ausmaß der Margentrends in der Versicherung und Rückversicherung richten, schrieb Analyst Will Hardcastle in einem am Montag vorliegenden Sektorausblick. Im Fokus stünden ferner die von der Inflation ausgehenden Risiken für die Profitabilität und die Reserven der Unternehmen. Mit Blick auf Asien stelle sich die Frage, welche Regionen dort stärkeres Wachstum aufwiesen als erwartet und welche Regionen unter den Erwartungen lägen./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2023 / 19:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2023 / 19:36 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.