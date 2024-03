UBS belässt ProSiebenSat.1 auf 'Neutral' - Ziel 5,80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ProSiebenSat.1 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5,80 Euro belassen. In einer am Donnerstag vorliegenden Studie verwies Analyst Adam Berlin auf die Forderung des Großaktionärs Media For Europe (MFE) nach einer Aufspaltung des Medienkonzerns. Der Grund dahinter sei es, zum einen den Prozess der Rückbesinnung auf das Unterhaltungsgeschäft von ProSieben zu beschleunigen. Zum anderen solle dadurch der Konglomeratsabschlag vermieden werden, dem ein Konzern unterworfen sei, wenn er Geschäftsbereiche konsolidiere, die untereinander keine Synergieeffekte erzeugten./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / 10:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2024 / 10:34 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.