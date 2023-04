UBS belässt Philips auf 'Sell' - Ziel 13,20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Philips auf "Sell" mit einem Kursziel von 13,20 Euro belassen. Die Kritik der US-Gesundheitsbehörde FDA im Zusammenhang mit dem Tempo des Austausches und der Reparatur zurückgerufener Schlaf- und Beatmungsgeräte verstärke noch die Sorgen der Investoren über Rückrufaktionen in den USA, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Angelegenheit könne das Erreichen der Konsenserwartungen durch den Hersteller von Medizintechnik infrage stellen./bek/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2023 / 05:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2023 / 05:34 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.