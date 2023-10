UBS belässt Pfizer auf 'Neutral' - Ziel 36 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Pfizer nach einer Umsatzwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 36 US-Dollar belassen. In der Telefonkonferenz habe der Pharmakonzern gesagt, dass der Höhepunkt der "Anti-Impf-Rhetorik" wohl erreicht sei, schrieb Analyst Colin Bristow in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies deute darauf hin, dass damit auch der Tiefpunkt der Corinna-Impfungen erreicht sei. Laut dem Experten deuten Covid-Daten allerdings auf einen allgemeinen Abwärtstrend hin. So seien die Testraten im Jahresvergleich um 90 Prozent gesunken./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2023 / 16:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2023 / 16:29 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.