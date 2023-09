UBS belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 560 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Finanztrends Video zu Nvidia



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nvidia auf "Buy" mit einem Kursziel von 560 US-Dollar belassen. Basierend auf Zahlen des Konkurrenzangebots OCI von Oracle traue er dem Cloud-Geschäft DGX des Chipkonzerns einen Jahresumsatz von rund einer Milliarde Dollar allein für den Basisservice zu, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieser könnte angesichts des Ausbaus dieses Geschäfts in Zukunft auf 10,8 Milliarden Dollar steigen./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2023 / 02:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2023 / 02:02 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.