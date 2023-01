UBS belässt Novo Nordisk auf 'Sell' - Ziel 680 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Novo Nordisk auf "Sell" mit einem Kursziel von 680 dänischen Kronen belassen. Analyst Michael Leuchten sieht in den bisherigen wöchentlichen Verschreibungen des Abnehmmedikaments Wegovy keine ausreichenden Argumente für die im Branchenvergleich hohe Bewertung des Insulinherstellers. Die Konkurrenzprodukte Saxenda und Ozempic hätten offenbar von der zeitweisen Knappheit von Wegovy profitiert, heißt es in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/knd/ Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2023 / 22:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2023 / 22:23 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.