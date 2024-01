UBS belässt Novartis auf 'Buy' - Ziel 104 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis AG":

Finanztrends Video zu Novartis AG



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 104 Franken belassen. Die Produktumsätze hätten seine Erwartungen zwar knapp übertroffen, die des Marktes aber knapp unterschritten, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis habe in beiden Vergleichen die Erwartungen verfehlt. Der Ausblick wirke beim operativen Kerngewinn eher schwach, doch Novartis gehe in der Regel konservativ ins Jahr./tih/mne Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2024 / 07:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2024 / 07:14 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.