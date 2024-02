UBS belässt Nordea auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" belassen. Analyst Johan Ekblom zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie nicht einverstanden mit den Kursverlusten der Nordea-Aktien. Die harsche Marktreaktion auf die Quartalsbilanz der Bank biete nun reichlich Spielraum nach oben für den Kurs. Der Experte erhöhte das Kursziel in schwedischen Kronen moderat von 144 auf 145 Kronen./bek/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2024 / 20:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2024 / 20:39 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.