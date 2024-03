UBS belässt Nike auf 'Buy' - Ziel 138 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 US-Dollar belassen. Analyst Jay Sole rechnet mit einem glanzlosen Bericht zum dritten Geschäftsquartal, wie er in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb. Der Sportartikelhersteller dürfte zugleich nichts an seinem bisherigen Jahresausblick ändern. Auch erste Signale für das kommende Geschäftsjahr sollte es kaum geben. Die Erwartungen pessimistischer Investoren würden sich daher wohl nicht ändern./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2024 / 03:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.