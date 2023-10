UBS belässt Nestle auf 'Buy' - Ziel 125 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Finanztrends Video zu Nestlé



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Die Sorge vor negativen Auswirkungen auf die US-Lebensmittelindustrie durch die zunehmend beliebten Appetitzügler (auf Basis der GLP1-Technologie) habe zuletzt auch auf dem Aktienkurs des Schweizer Herstellers gelastet, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach Einschätzung des Experten könnten von einer breiteren Nutzung der Mittel hypothetisch rund sechs Prozent des Produktportfolios des Unternehmens betroffen sein./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2023 / 00:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.