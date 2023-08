UBS belässt Munich Re auf 'Neutral' - Ziel 340 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Finanztrends Video zu Munich Re



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Obwohl der Rückversicherer im vergangenen Quartal die Markterwartungen nicht erfüllt habe, wollte Analyst Will Hardcastle dies nicht überbewerten. Die wiederkehrenden Posten sähen robust aus, schrieb er am Donnerstag. Mit einer zudem konservativen Rückstellungspolitik und einer wesentlichen Verbesserung der Solvabilität sieht er noch größeres Potenzial für den Konzern, die Erwartungen für das Gesamtjahr zu übertreffen./tav/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 08:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:08 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.