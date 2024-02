UBS belässt Morphosys auf 'Buy' - Ziel 47 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Morphosys auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Analystin Xian Deng verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf sich häufende Berichte über eine etwaige Übernahme von Morphosys. Zuletzt sei in einem Medienbericht der schweizerische Pharmakonzern Novartis als potenzieller Käufer genannt worden. Dessen ungeachtet stehe nach wie vor die Frage einer Zulassung des Mittels Pelabresib gegen Blutkrebs im Raum./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2024 / 16:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2024 / 16:07 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.