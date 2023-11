UBS belässt Morphosys auf 'Buy' - Ziel 47 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Finanztrends Video zu MorphoSys



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Morphosys nach einer Telefonkonferenz mit Fachärzten zu Pelabresib mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Die Myelofibrose-Spezialisten hielten die Daten des Blutkrebsmittels insgesamt für sehr beeindruckend, schrieb Analystin Xian Deng in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die verfehlten Sekundärziele seien weitaus weniger wichtig als das überzeugend erreichte Primärziel der Studie. Es sei "kaum vorstellbar", dass das Mittel unter diesen Voraussetzungen von der US-Bebörde FDA nicht zugelassen werden könnte./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2023 / 13:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.