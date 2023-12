UBS belässt Microsoft auf 'Buy' - Ziel 400 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft nach einer Konferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Aus dem jüngsten Chaos in der Führungsetage von ChatGPT gehe Microsoft als wichtiger Investor gestärkt hervor, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Montag vorliegenden Studie. Die kurzzeitigen Probleme hätten keinen Einfluss auf die Geschäfte gehabt. Keirstead schaut optimistisch auf die Einführung des Assistenten Copilot mit Künstlicher Intelligenz. Es bestehe aber das Risiko, dass die Adoption und die Umsätze schleppender verlaufen als vom Markt erhofft./niw/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2023 / 01:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2023 / 01:39 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.