UBS belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 36 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin nach Zahlen zum ersten Halbjahr und einer Prognoseanhebung auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Reifenhersteller habe beim operativen Ergebnis (Ebit) und beim freien Barmittelzufluss besser als prognostiziert abgeschnitten, schrieb Analyst David Lesne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Markterwartung für das Ebit in diesem Jahr dürfte sich nicht groß ändern, wenngleich die Inflation weiterhin für eine positive Überraschung sorgen könnte./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2023 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2023 / 18:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.