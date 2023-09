UBS belässt Mercedes-Benz auf 'Buy' - Ziel 85 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Investorenveranstaltung mit dem Schwerpunkt auf Elektroautos auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Hersteller hätten von sich eintrübenden Trends in Europa berichtet, wobei es für die Massenproduzenten noch schlechter laufe als für die Prämiumhersteller, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Deutschland belaste die Kürzung der Flottenzuschüsse. Generell lobte der Analyst aber die neuen Plattformen von Mercedes und BMW für die nächste Generation, wohingegen jene der VW-Tochter Audi und von Porsche weder bei den technischen Daten noch bei der Benutzeroberfläche neue Maßstäbe setzten./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2023 / 15:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 15:21 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.