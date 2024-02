UBS belässt MTU auf 'Buy' - Ziel 215 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat MTU vorerst auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Die überraschend gesenkte Dividende des Triebwerksbauers liege deutlich unter der Konsensschätzung, schrieb Analystin Kseniia Maslova am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Auch der Ausblick für den Barmittelzufluss erscheine schwach. Der für 2024 angepeilte Umsatz sei eine positive Überraschung, wobei nicht ganz klar sei, wovon diese Entwicklung getragen werden solle. Die Expertin will nun Einstufung und Kursziel für die Aktie überdenken./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2024 / 19:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2024 / 19:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.