UBS belässt Knorr-Bremse auf 'Buy' - Ziel 78 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Knorr-Bremse auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Er begrüße die neuen Ziele des Bremsenspezialisten, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Sie beinhalteten ein mehr als zehnprozentiges Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzung zum operativen Ergebnis (Ebit) 2026. Die Achterbahnfahrt der Aktie nach den Unternehmensaussagen dürften eher die Positionierung von Investoren widerspiegeln als eine fundamentale Enttäuschung. Mit wichtigen Nachrichten rechne er bei der Quartalszahlenvorlage am 10. August nicht./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2023 / 16:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2023 / 16:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.