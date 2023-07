UBS belässt Kering auf 'Neutral' - Ziel 553 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kering angesichts eines Berichts über eine Annäherung des Finanzinvestors Bluebell auf "Neutral" mit einem Kursziel von 553 Euro belassen. Laut dem Bericht ersuche der Luxusgüterkonzern externe Hilfe, um einen möglichen Übernahmeversuch abzuwehren, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie schätzt, dass die Nachricht der Aktie weiteren Rückenwind gibt, nachdem der kurz zuvor vermeldete Managementwechsel am Markt schon gut angekommen war./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2023 / 18:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2023 / 18:13 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.