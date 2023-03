UBS belässt K+S auf 'Neutral' - Ziel 21 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für K+S auf "Neutral" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Für den Düngemittelhersteller sei das Jahr 2022 gut zu Ende gegangen, schrieb Analystin Priyanka Patel in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach dem starken vierten Quartal stiegen auch die Erwartungen an das operative Ergebnis im ersten Quartal wegen einer guten Preisgebung. Danach bringe die Preisentwicklung bei Dünger aber eher Risiken mit sich./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2023 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2023 / 16:53 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.