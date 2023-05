UBS belässt K+S auf 'Neutral' - Ziel 19 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat K+S nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Salz- und Düngerherstellers liege zehn Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Ajay Patel am Dienstag in einer ersten Reaktion. Zum gesenkten Ausblick merkte er indes an, dass die Mitte der neuen Zielpannen für Ebitda und Barmittelzufluss jeweils unter seiner und der entsprechenden Konsensschätzung liege./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2023 / 06:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2023 / 06:35 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.