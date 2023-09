UBS belässt K+S auf 'Neutral' - Ziel 16 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für K+S nach einem Monatsbericht des US-Landwirtschaftsministeriums auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Erwartungen an eine Rekord-Maisernte hätten sich verfestigt, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Maispreise seien daher in diesem Jahr auf Talfahrt, was negativ für die Profitabilität der Bauern und in der Folge auch für die Düngemittelnachfrage sei. Er bevorzugt weiter Yara vor K+S und ICL./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2023 / 14:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2023 / 14:09 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.