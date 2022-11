UBS belässt Just Eat Takeaway auf 'Buy' - Ziel 2200 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Just Eat Takeaway.com":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat Takeaway auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Ein Austausch mit dem Management habe die positive Einschätzung des Lieferdienstes bestätigt, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Im kommenden Jahr gebe es gleich mehrere Aspekte wie zum Beispiel die Kapitalallokation oder Maßnahmen auf operativer Ebene, die für das Unternehmen sprächen./mf/la Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2022 / 18:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2022 / 18:52 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.