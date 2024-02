UBS belässt JCDecaux auf 'Neutral' - Ziel 20,20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Jcdecaux":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat JCDecaux angesichts von Verkaufsspekulationen um die APG-Beteiligung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20,20 Euro belassen. Ein Verkauf zu einem Aufschlag auf den aktuellen APG-Kurs würde die Bewertung des Werbekonzerns stützen, schrieb Analyst Adam Berlin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings drohe eine Gewinnverwässerung, falls die Franzosen die daraus resultierenden Einnahmen in andere Aktivitäten investierten./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2024 / 08:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2024 / 08:12 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.